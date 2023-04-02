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بتهمة الرعي غير المرخص وإشعال النار

ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.

 

مخالفات نظام البيئة

وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.

كما ضبطت 27 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 609 متون من الإبل و426 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.

بيع حطب وفحم

وتم القبض على 11 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 15 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

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