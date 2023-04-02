ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 56 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.
خلال أسبوع.. ضبط (56) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.
@SFES_KSA#لأجل_بيئة_مستدامة pic.twitter.com/kr8zIex4fc
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 2, 2023
وذكرت الداخلية في مقطع فيديو، تفاصيل الضبط، موضحة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي.
كما ضبطت 27 مخالفًا لنظام البيئة لرعيهم 609 متون من الإبل و426 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي.
وتم القبض على 11 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحمًا محليين بمناطق الرياض والمدينة المنورة وعسير، فضلًا عن 15 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشارت الداخلية إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.