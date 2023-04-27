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تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٢ مساءً
ضبط 64 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 64 مخالفًا لنظام البيئة، 45 مواطنًا، و18 مقيماً من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية، ارتكبوا مخالفات رعي 2477 متنًا من الإبل، و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

العقوبة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

الإبلاغ

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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