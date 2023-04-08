ضبط 7 أطنان منتجات غذائية فاسدة تستخدمها المطاعم: غش وتلاعب

ضبط مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضبط 7 أطنان من الألبان والمنتجات المصنعة من اللبن في الرياض.

فيديو | غش وتلاعب في شهر الخير.. ضعاف نفوس يستغلون رمضان لتصريف أغذية فاسدة كانت في طريقها إلى موائد الصائمين التفاصيل مع مراسل #الإخبارية عاصم الرشودي #نشرة_النهار pic.twitter.com/NPCRBR2hBC — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2023

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو حمل عنوان: “غش وتلاعب في شهر الخير”، مشيرة خلاله إلى أن “ضعاف نفوس يستغلون رمضان لتصريف أغذية فاسدة كانت في طريقها إلى موائد الصائمين”.

غش وتلاعب

وتحدث جهاد السحيباني، خبير أول تفتيش منشآت في هيئة الغذاء والدواء، عن تفاصيل ضبط هذه الكمية الكبيرة، مشيراً إلى أنها كانت في طريقها إلى موائد الصائمين.

وأوضح أن بعض المطاعم تستخدم هذه المنتجات وتدخلها في إعداد وجبات ومأكولات تبيعها المستهلكين.