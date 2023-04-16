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استطلاعات تشير إلى انخفاض فرص فوزه

ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024

الأحد ١٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ مساءً
ضعف نسبة تأييد بايدن في الانتخابات الرئاسية 2024
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة “بوليتيكو”، أن نسبة تأييد جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة تتقلب بنحو 40%، مما قد يشير إلى انخفاض فرصة إعادة انتخابه في عام 2024.

استطلاعات الرأي

وأفادت الصحيفة الأمريكية، بأنه لم يعلن بايدن رسميًا بعد عن ترشحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، على الرغم من أنه أوضح مرارًا وتكرارًا أنه اتخذ بالفعل خيارًا لصالح مثل هذا القرار.

في غضون ذلك، تظهر استطلاعات الرأي الجديدة أن نسبة التأييد تحوم عند نفس مستوى بعض أسلاف بايدن، الذين فشلت محاولاتهم لاستعادة السيطرة على البيت الأبيض.

رفض جماعي

ووفقًا لمجمع الاستطلاعات FiveThirtyEight، يبلغ متوسط ​​نسبة تأييد بايدن بين الناخبين 43%، ونسبة الرفض 52%، وتختلف هذه الأرقام بنسبة 1% فقط عن تلك التي كانت قبل 4 سنوات بالضبط بالنسبة لسلف بايدن، الجمهوري دونالد ترامب، الذي خسر أمام السياسي الديمقراطي في السباق من أجل إعادة انتخابه للرئاسة.

وأضافت الصحيفة: ” إن تحديد مدى تهديد نسبة التأييد المنخفضة لبايدن لمحاولة إعادة انتخابه في نهاية المطاف ليس مجرد تمرين أكاديمي. ويُظهر التحليل العميق للأرقام أن بايدن لا يقف فقط في وجه الرفض شبه الإجماعي من الجمهوريين. بل يظهر أيضًا مرونة بين الديمقراطيين والانجذاب نحو اليسار الديمغرافي، الأمر الذي يهدد بتقويض ترشيحه”.

ضعف شعبيته بين الديمقراطيين

ويواجه بايدن نقصًا غير مسبوق في الحماس لترشيحه للرئاسة بين الديمقراطيين. وأشارت “بوليتيكو”، إلى استطلاع أجرته شبكة CNN في مارس أظهر أن 68% فقط من المؤيدين الديمقراطيين يعتبرون بايدن يستحق إعادة انتخابه في عام 2024.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في عام 2024، وأعلن بايدن عن نيته الترشح، لكن لم يقدم أوراق ترشحه بشكل رسمي بعد.

المنافس ترامب

وأعلن ترامب، في نوفمبر 2022، دخوله في سباق الانتخابات الرئاسية، بدوره، أوضح بايدن مرارًا وتكرارًا أنه يعول على إعادة انتخابه وينوي إعلان قراره في وقت قريب.

وفي الوقت نفسه، حثت السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، على تصديق كلمات زوجها حول نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، وأعربت عن ثقتها في أن زوجها سيرشح نفسه لولاية ثانية في عام 2024.

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