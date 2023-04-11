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ضمن منافسات الجولة الـ23

ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
ضمك والعدالة يكتفيان بالتعادل
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة ضمك والعدالة ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري روشن السعودي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تعادل ضمك والعدالة

وبدأت مباراة ضمك والعدالة بشكل سريع، ونجح فارس الجنوب في هز الشباك بعد مرور 16 دقيقة من رأسية مميزة لعبدالقادر بدران، لتشتعل المواجهة بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @SPL

ونجح ماركوس أنتونسون في تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 28، قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني من تسديدة بعد انفراده بالمرمى عند الدقيقة 30.

وتمكن جوزيه أنطونيو من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 32، وانتفض الفريقان أملًا في هز الشباك، وسط تألق كبير من الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين ضمك والعدالة.

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @SPL

محاولات مستمرة

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد، وخطف الثلاث نقاط، وكاد فارس الجنوب أن يسجل هدفًا قاتلًا، إلا أن الحارس مياتوفيتش تألق وأبعد الكرة، لتنتهي مباراة ضمك والعدالة بالتعادل.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد العدالة إلى 18 نقطة في المركز الـ14.

ضمك ضد العدالة
جانب من المباراة – المصدر spl
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