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لتيسير حركة العبور وسرعة إنهاء الإجراءات

ضوابط السفر عبر جسر الملك فهد

الجمعة ٢١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
ضوابط السفر عبر جسر الملك فهد
المواطن - واس

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أكدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لجميع المسافرين عبر الجسر في الاتجاهين أهمية حمل كافة الوثائق المطلوبة، والالتزام بالإجراءات والامتثال لتعليمات الجهات العاملة في الجسر.

لتيسير حركة العبور

ويأتي ذلك تزامنًا مع كثافة المسافرين التي يشهدها الجسر بهدف تيسير حركة العبور، وسرعة إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للتوقف الطويل مما قد يساهم في عرقلة الحركة أو تعطيل مسارات العبور وينتج عن ذلك ارتداد في الحركة المرورية وتأخير في مدة رحلة السفر.

وثائق صحية

وأوضح الحساب الرسمي للمؤسسة في منصة تويتر الوثائق المطلوبة والإجراءات المتبعة بكامل تفاصيلها، حيث يتطلب على جميع المسافرين المواطنين إحضار أصل الهوية الوطنية على ألا تقل صلاحيتها عن 3 شهور، أو حمل جواز السفر على ألا يقل صلاحيته عن 3 شهور، وتلقي جرعات لقاح (كوفيد – 19) حسب الفئة العمرية، وفي حال اصطحاب العمالة المنزلية يجب حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر ساري المفعول واستخراج تأشيرة خروج وعودة، ويكون المرافق هو صاحب العمل أو عائلته، إضافةً إلى وجود تأمين طبي عند القدوم إلى المملكة.

إقامة سارية المفعول

ويتطلب لسفر المقيمين بين المملكتين حمل الإقامة سارية المفعول وجواز السفر على ألا يقل صلاحيته عن 6 شهور، وإصدار تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا.

وثائق المركبة

ويلتزم جميع المسافرين بحمل وثائق المركبة التي تستقلهم في العبور، حيث يتطلب وجود رخصة قيادة صالحة الاستعمال، وشهادة ملكية المركبة (استمارة) سارية المفعول، أو شهادة تفويض من المالك الأصلي للمركبة مصدقة من الجهات المختصة، والتأمين المسبق على المركبة لتفادي الانتظار.

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