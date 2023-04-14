ضيوف مجلس الصياهد يتلاسنون في ستوديو 23

يواصل برنامج ستوديو 23، والذي يعرض عبر قناة إم بي سي1، تقليد المشاهير، حيث قلد الفنان حبيب الحبيب والفنان ماجد مطرب، إحدى حلقات مجلس الصياهد خلال النسخة الماضية من موسم الإبل.

تفاصيل الحلقة

وفي مشهد تمثيلي، تقمص حبيب الحبيب، شخصية مالك الإبل مشاري المخلفي، بينما جسد الفنان ماجد مطرب، شخصية مالك الإبل عبدالله بن عودة.

وخلال الحلقة، ارتدى حبيب الحبيب نفس ملابس المخلفي، بينما ظهر مطرب في شخصية ابن عودة، ووقعت بينهما ملاسنة خلال إحدى حلقات برنامج مجلس الصياهد، بسبب الحديث عن الحوكمة.

وقاطع المخلفي ابن عودة وتحدث عن الفرديات في موسم الإبل ودخوله في النسخة الماضية بـ 400 مليون.

ورد ابن عودة على تصريحات المخلفي: “أنا داخل بـ 400 مليون ولا أحد له عندي شيء، كوارثك معروفة”.

برنامج ستوديو 23

من المعروف أن برنامج ستوديو 23 تجري فيه الأحداث والمواقف في إطار كوميدي ساخر، من بطولة حبيب الحبيب، خالد المظفر، عبدالعزيز النصار، ريم عبدالله، ماجد المطرب، خالد الفراج، وغيرهم.