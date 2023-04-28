طائرة إجلاء تركية تتعرض لإطلاق النار في السودان

تعرضت طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار في السودان أثناء إقلاعها من مطار وداي سيدنا بالخرطوم، اليوم الجمعة، فيما يُعد إشارة إلى مدى خطورة الوضع بالنسبة لأولئك الذين يتسابقون لإجلاء المدنيين من البلد الذي مزقته الحرب.

أنباء عن إصابات

وفي حين أن الدفاع التركية صرحت بأن الحادث لم يؤدِّ إلى أي إصابات، إلا أن صحيفة ديلي ميل البريطانية أخبرت بإصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق الضرر بإمدادات الوقود.

وفي الوقت نفسه، قال الجيش السوداني إن الطائرة تمكنت من الإقلاع بسلام بعد أن فتحت قوات الدعم السريع النار، هو ما اتفق مع تصريح وزارة الدفاع التركية الذي لم يصرح من جهته بالفاعل.

بدورها نفت قوات الدعم السريع استهداف طائرة الإجلاء التركية في السودان.

الوضع في السودان

ويتسابق الآلاف من المدنيين اليائسين للصعود على متن طائرات الإجلاء الأخيرة من العاصمة قبل أن تنتهي الهدنة الهشة التي تنص على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.

ومع الانفجارات الشديدة وإطلاق النار على أجزاء من العاصمة وعلى طائرات الإجلاء، أصبح الوضع أكثر يأسًا لأولئك الذين ما زالوا محاصرين في السودان.