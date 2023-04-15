طائرة الخطوط السعودية تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف

أكدت الخطوط السعودية، في بيان إلحاقي أن طائرة الخطوط السعودية تعرضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم ولحقت بها أضرار.

طائرة الخطوط السعودية تعرضت لإطلاق نار

وقالت الخطوط السعودية، في بيان عبر “تويتر”: “إثر الأحداث الأمنية في جمهورية السودان، تعرضت طائرة الخطوط السعودية لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة SV458 وعلى متنها طاقم الطائرة والضيوف متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار”.

وأضاف البيان “يتابع مركز تنسيق الطوارئ بالخطوط السعودية مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بهذا الشأن”.

وتم التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة بالسودان، فيما تمت إعادة الطائرات التي كانت في الجو وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظاً على سلامة الضيوف وطاقم الطائرات.

تخصيص أرقام للتواصل

وخصصت “السعودية” الرقم (8004343333) من داخل المملكة، والرقم (966126864333+) من

خارج المملكة؛ لتواصل ذوي الضيوف وطاقم الطائرة، وذلك لتوفير كل الدعم.

وأكدت الخطوط السعودية أنه في حال توفر مزيد من المعلومات سوف يتم نشرها في بيان إلحاقي آخر.