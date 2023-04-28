طائرة باكستانية تغادر جدة وعلى متنها 97 شخصًا بعد إجلائهم من السودان

غادرت طائرة باكستانية قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة وعلى متنها 97 باكستانيًّا جرى إجلاؤهم من السودان، وفقًا لما أعلنته “الإخبارية”.

فيديو | إنهاء إجراءات 97 باكستانيا في قاعدة الملك عبد الله الجوية بجدة لمغادرتهم إلى باكستان بعد إجلائهم من السودان#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/zL0pPAovWq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 28, 2023

يأتي ذلك بعدما أنهت المديرية العامة للجوازات إجراءات 97 باكستانيًّا في قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة لمغادرتهم إلى باكستان بعد إجلائهم من السودان.

ولا تزال جهود المديرية العامة للجوازات مستمرة لإنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان، وذلك عبر المنافذ البحرية والجوية المخصصة لاستقبالهم في محافظة جدة.