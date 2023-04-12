دائرة الحكام تعترف: الهلال له ركلة جزاء لم تُحتسب في مباراة الشباب توضيح هام بشأن حجز العمرة والصلاة في الروضة عبر توكلنا طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار كتائب المطيبين يستقبلون ضيوف الرحمن بالمباخر ودهن العود الفاخر تعليم جدة: الدوام عن بعد اليوم بسبب الطقس منفذو جرائم سلب وحيازة مخدرات في قبضة رجال الأمن ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ23 وزير الدفاع الأمريكي: سنقلب كل حجر حتى نعرف مصدر التسريب 3 أسباب تُعطل رحيل رودي جارسيا عن نادي النصر ولي العهد يشكر جميع منسوبي نزاهة على الجهود المبذولة في مكافحة الفساد
قتل نحو 100 شخص؛ بسبب الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار خلال حملة نظمتها المعارضة.
وفي التفاصيل، أسقطت طائرة مقاتلة قنابل على حشد معارض تجمعوا لافتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد، وفقًا لشهود عيان لأسوشيتد برس.
وذكر مسؤول سابق بالأمم المتحدة أن ميانمار، الدولة المنبوذة غربيًّا، تسعى لاستيراد أسلحة لمساعدتها في القضاء على المقاومة المدنية.
وقال موقع إن كيه نيوز: ربما تكون الحكومة العسكرية في ميانمار قد اشترت مؤخرًا أسلحة من كوريا الشمالية في تحدٍّ للعقوبات التي تمنع تجارة الأسلحة على كوريا الشمالية، وفقًا لتقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة.