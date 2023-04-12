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تجمعوا لافتتاح مكتب محلي

طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
طائرة تلقي قنابل على حشد معارض وتقتل 100 بميانمار
المواطن - فريق التحرير

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قتل نحو 100 شخص؛ بسبب الضربات الجوية التي شنها جيش ميانمار خلال حملة نظمتها المعارضة.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، أسقطت طائرة مقاتلة قنابل على حشد معارض تجمعوا لافتتاح مكتب محلي لحركة المعارضة في البلاد، وفقًا لشهود عيان لأسوشيتد برس.

وذكر مسؤول سابق بالأمم المتحدة أن ميانمار، الدولة المنبوذة غربيًّا، تسعى لاستيراد أسلحة لمساعدتها في القضاء على المقاومة المدنية.

وقال موقع إن كيه نيوز: ربما تكون الحكومة العسكرية في ميانمار قد اشترت مؤخرًا أسلحة من كوريا الشمالية في تحدٍّ للعقوبات التي تمنع تجارة الأسلحة على كوريا الشمالية، وفقًا لتقرير لفريق خبراء تابع للأمم المتحدة.

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