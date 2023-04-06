طائرة روسية تصطدم بسرب طيور في الجو

اصطدمت طائرة روسية قادمة من سان بطرسبورغ بسرب طيور عند هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية، ووقع الحادث على ارتفاع 1500 متر.

لم يتعرض أحد لأذى

وقال ناطق باسم إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا: إن طائرة بوينغ- 738 التابعة لشركة الطيران الروسية بوبيدا اصطدمت بسرب طيور، حسب روسيا اليوم.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يتعرض أحد لأذى.

ولا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في محركات الطائرات، بما فيها الطائرات الحربية؛ بسبب قوة شفط الهواء.