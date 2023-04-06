علي البليهي مهدد بالغياب عن مباراة النصر وذهاب نهائي دوري أبطال آسيا طائرة روسية تصطدم بسرب طيور في الجو ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوز الباطن وتعادل الطائي والتعاون أمن الطرق: احذروا أمطارًا ورياحًا وتدنيًا في الرؤية في الشمالية تعهد صيني برد حازم على اللقاءات الأمريكية مع زعيمة تايوان ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد غزل المحلة اجتماع لجنة التشاور السياسي بين السعودية والمغرب توقعات بـ توسع الحالة الممطرة الـ 16 نواحي المنطقة الوسطى إنقاذ برازيلية عاقبتها عصابة بدفنها حية داخل قبر تاوامبا يدخل في شجار مع لاعب أبها عقب نهاية المباراة
اصطدمت طائرة روسية قادمة من سان بطرسبورغ بسرب طيور عند هبوطها في مطار مدينة سامارا الروسية، ووقع الحادث على ارتفاع 1500 متر.
وقال ناطق باسم إدارة التحقيق في منطقة وسط روسيا: إن طائرة بوينغ- 738 التابعة لشركة الطيران الروسية بوبيدا اصطدمت بسرب طيور، حسب روسيا اليوم.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، لم يتعرض أحد لأذى.
ولا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في محركات الطائرات، بما فيها الطائرات الحربية؛ بسبب قوة شفط الهواء.