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مضيفًا أنه لا يسعى إلى الشهرة

طارق النوفل: لا أرغب في الترشح لرئاسة نادي الشباب

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٨ صباحاً
طارق النوفل: لا أرغب في الترشح لرئاسة نادي الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الإعلامي والناقد الرياضي طارق النوفل أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.

وتحدث النوفل في إذاعة MBC FM قائلًا: “لا أفكر في رئاسة الليث ولكن أنا كل ما يهمني هو النادي وأن يكون في أفضل أحواله، هناك أشخاص لو ترشحوا لرئاسة النادي سأكون أنا أول داعم لهم”.

عدم الرغبة في الشهرة

وأضاف النوفل: “لا أرغب في الشهرة، أنا وصلت إلى معدل جيد من الشهرة جعلني أشهر حتى من رؤساء أندية متواجدين في دوري روشن السعودي”.

ويسير الليث حاليًّا بخطى جيدة في بطولة دوري روشن، حيث يتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد الفوز على نادي الخليج في الجولة الـ23 يوم الثلاثاء الماضي.

موعد مباراة الشباب والاتحاد

وسيواجه الشباب، فريق الاتحاد في قمة نارية ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن يوم 27 إبريل الجاري.

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