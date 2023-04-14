طارق النوفل: لا أرغب في الترشح لرئاسة نادي الشباب

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أوضح الإعلامي والناقد الرياضي طارق النوفل أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة نادي الشباب خلال الفترة المقبلة.
وتحدث النوفل في إذاعة MBC FM قائلًا: “لا أفكر في رئاسة الليث ولكن أنا كل ما يهمني هو النادي وأن يكون في أفضل أحواله، هناك أشخاص لو ترشحوا لرئاسة النادي سأكون أنا أول داعم لهم”.
وأضاف النوفل: “لا أرغب في الشهرة، أنا وصلت إلى معدل جيد من الشهرة جعلني أشهر حتى من رؤساء أندية متواجدين في دوري روشن السعودي”.
ويسير الليث حاليًّا بخطى جيدة في بطولة دوري روشن، حيث يتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بعد الفوز على نادي الخليج في الجولة الـ23 يوم الثلاثاء الماضي.
وسيواجه الشباب، فريق الاتحاد في قمة نارية ضمن مباريات الجولة الـ24 من بطولة دوري روشن يوم 27 إبريل الجاري.