طالبان تحظر المطاعم المفتوحة على النساء

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حظرت حركة طالبان، الأحد، المطاعم المفتوحة والمساحات الخضراء على النساء، في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.
جاءت هذه الخطوة بعد شكاوى من علماء دين ومواطنين حول الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الأماكن.
ويعد هذا القرار أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس2021.
من المعروف أن الحركة قد منعت الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.
كما يحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.
تقول السلطات: إن القيود الجديدة جاءت بسبب الاختلاط بين الجنسين، أو لأن النساء “لا يرتدين الحجاب هناك بشكل صحيح”.
وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط، حيث لا تزال هذه الأماكن مفتوحة للرجال.
وأضاف: “بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيودًا جديدة وأغلقنا هذه المطاعم”.