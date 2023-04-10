Icon

تعليم المهد: الدوام اليوم عبر منصة مدرستي Icon وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية Icon الطائي يُعطل الهلال بتعادل إيجابي Icon حاسب لوحي بمواصفات غير مسبوقة Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon وظائف شاغرة في شركة الفنار Icon الملك سلمان يوافق على منح 100 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز لتبرعهم بأحد أعضائهم Icon القبض على 3 مخالفين في الرياض انتحلوا صفة وسلبوا محال ذهب Icon تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز 150 مليون ريال Icon أليكس باينا يكشف تفاصيل اعتداء فالفيردي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان

طالبان تحظر المطاعم المفتوحة على النساء

الإثنين ١٠ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ مساءً
طالبان تحظر المطاعم المفتوحة على النساء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حظرت حركة طالبان، الأحد، المطاعم المفتوحة والمساحات الخضراء على النساء، في ولاية هيرات شمال غربي أفغانستان.

سبب الحظر

جاءت هذه الخطوة بعد شكاوى من علماء دين ومواطنين حول الاختلاط بين الجنسين في مثل هذه الأماكن.

ويعد هذا القرار أحدث إجراء ضمن سلسلة قيود فرضتها طالبان منذ توليها السلطة في أغسطس2021.

منع الفتيات

من المعروف أن الحركة قد منعت الفتيات من الذهاب للمدارس بعد الصف السادس، كما حظرت التحاق الإناث بالجامعات ومعظم الوظائف.

كما يحظر على النساء دخول الأماكن العامة كالمتنزهات وصالات الألعاب الرياضية.

قيود جديدة

تقول السلطات: إن القيود الجديدة جاءت بسبب الاختلاط بين الجنسين، أو لأن النساء “لا يرتدين الحجاب هناك بشكل صحيح”.

وينطبق الحظر على تناول الطعام في الهواء الطلق في هيرات فقط، حيث لا تزال هذه الأماكن مفتوحة للرجال.

وأضاف: “بعد شكاوى متكررة من علماء ومواطنين، وضعنا قيودًا جديدة وأغلقنا هذه المطاعم”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة
الرياضة

الهلال يسعى للحفاظ على حظوظه بالمنافسة

الرياضة
لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني
العالم

لحظة تفجير دبابة روسية بصاروخ أوكراني

العالم
ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع المقبل
العالم

ترامب يسلم نفسه لمكتب المدعي العام الأسبوع...

العالم
أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي
السعودية اليوم

أمير الرياض يستذكر الراحل سحمي بن شويمي

السعودية اليوم
أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة الآسيوية
الرياضة

أنمار الحائلي يُعلن حصول الاتحاد على الرخصة...

الرياضة
ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ
العالم

ترامب يصف يوم اعتقاله بالأفضل في التاريخ

العالم
رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي
السعودية اليوم

رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم
الرياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مواجهات اليوم

الرياضة