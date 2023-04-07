طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات معتمرة مغربية تدعو باكية لأخيها لتكفله بالعمرة تفجير بمحيط مطار السليمانية بالعراق القبض على شخص بـ الطائف بحوزته مواد مخدرة دياز يستهدف الفوز السادس ضد الشباب الشيخ العيسى: الإفراد أفضل من التعدد وأبعد عن الظلم دعوات الشفاء تُحيط سالم سرور نادي الباطن يقيم إفطارًا رمضانيًا لأبناء جمعية تراؤف هاري كين الأكثر تأثيرًا في البريميرليج القبض على 168 شخصًا خالفوا نظامي الإقامة والعمل في الرياض
تطوع الطاهي حمد بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس مستغلًّا في ذلك خبرته.
فيديو | على مدى 8 سنوات.. طاه يتطوع بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8IDrCaze9B
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023
وأضاف حمد، في حواره لـ”قناة الإخبارية”، أنه يعمل في مجال الطهي منذ 15 عامًا، لكنه بدأ في إعداد مشروع إفطار الصائم منذ 8 سنوات وحتى الآن.
وأكد حمد أنه يعد 2000 وجبة للصائمين يوميًّا، كما يوفر وجبات للأسر في هذا الشهر الفضيل.