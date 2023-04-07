طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات

تطوع الطاهي حمد بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس مستغلًّا في ذلك خبرته.

فيديو | على مدى 8 سنوات.. طاه يتطوع بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/8IDrCaze9B — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 7, 2023

وأضاف حمد، في حواره لـ”قناة الإخبارية”، أنه يعمل في مجال الطهي منذ 15 عامًا، لكنه بدأ في إعداد مشروع إفطار الصائم منذ 8 سنوات وحتى الآن.

وأكد حمد أنه يعد 2000 وجبة للصائمين يوميًّا، كما يوفر وجبات للأسر في هذا الشهر الفضيل.