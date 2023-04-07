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مستغلًّا خبرته في الطهي

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات

الجمعة ٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
المواطن - فريق التحرير

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تطوع الطاهي حمد بإعداد وجبات الإفطار للصائمين في محافظة الرس مستغلًّا في ذلك خبرته.

وأضاف حمد، في حواره لـ”قناة الإخبارية”، أنه يعمل في مجال الطهي منذ 15 عامًا، لكنه بدأ في إعداد مشروع إفطار الصائم منذ 8 سنوات وحتى الآن.

وأكد حمد أنه يعد 2000 وجبة للصائمين يوميًّا، كما يوفر وجبات للأسر في هذا الشهر الفضيل.

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