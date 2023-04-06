الرميح: رسبت في 3 مواد بالصف الرابع الابتدائي بريطانيا تتعاقد مع أول سفينة لإيواء طالبي اللجوء طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه الصحة العالمية تحذر من تفشي الضنك وزيكا بأوروبا المريسل يُلمح لرحيل حمدالله عن الاتحاد مقابل ضم بنزيما أبواب المسجد النبوي تحفة جمالية صنعت بأعلى المواصفات طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا تدشين الحافلة الكهربائية بالمدينة المنورة 9 مواقع لليورانيوم في السعودية ياسر المسحل: لا يمكنني الحديث عن عقوبة الفيفا ضد الأهلي وإدارته هي من ترد
حرص الطبيب عثمان الطويرقي المتخصص في الجراحات التجميلية والتصحيحية للوجه والفكين على شرح كيفية معالجة إصابة ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال في وجهه عن طريق ارتداء قناع للوجه.
ونشر الطبيب عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له أثناء لقاؤه مع الشهراني حيث قال: “استخدمنا أشياء جديدة في طريقة العلاج وأتمنى توضيحها للجماهير”.
ورد الشهراني قائلًا: “هذا شيء يشرفني وأتمنى توضيح الصورة للجماهير”.
ونشر الطبيب مقطع فيديو آخر أثناء أخذ مقاسات وجه الشهراني نجم الهلال لتجهيز القناع المعالج له.
وأضاف: “ملخص الإصابة هو كسر في الأنف والفك العلوي ومحجر العين والعظمة الرباعية لزاوية العين والوجنة اليسرى، وتمت إرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي، مع تثبيت بمشابك في منطقة الفك فقط، أما العين والعظام التي حولها فتم بطريقة وضع عظم في مناطق الكسر، وكذلك استخدام مادة لاصقة، وتم هذا عن طريق شق داخلي من داخل العين”.
وكان ياسر الشهراني أُصيب في الوجه يوم 22 نوفمبر الماضي، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.