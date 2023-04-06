طبيب يشرح لجماهير الهلال أُسس علاج إصابة ياسر الشهراني بقناع الوجه

حرص الطبيب عثمان الطويرقي المتخصص في الجراحات التجميلية والتصحيحية للوجه والفكين على شرح كيفية معالجة إصابة ياسر الشهراني لاعب نادي الهلال في وجهه عن طريق ارتداء قناع للوجه.

ونشر الطبيب عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو له أثناء لقاؤه مع الشهراني حيث قال: “استخدمنا أشياء جديدة في طريقة العلاج وأتمنى توضيحها للجماهير”.

ورد الشهراني قائلًا: “هذا شيء يشرفني وأتمنى توضيح الصورة للجماهير”.

ونشر الطبيب مقطع فيديو آخر أثناء أخذ مقاسات وجه الشهراني نجم الهلال لتجهيز القناع المعالج له.

تفاصيل إصابة ياسر الشهراني

وأضاف: “ملخص الإصابة هو كسر في الأنف والفك العلوي ومحجر العين والعظمة الرباعية لزاوية العين والوجنة اليسرى، وتمت إرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي، مع تثبيت بمشابك في منطقة الفك فقط، أما العين والعظام التي حولها فتم بطريقة وضع عظم في مناطق الكسر، وكذلك استخدام مادة لاصقة، وتم هذا عن طريق شق داخلي من داخل العين”.

وكان ياسر الشهراني أُصيب في الوجه يوم 22 نوفمبر الماضي، خلال مباراة السعودية والأرجنتين في مرحلة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر.