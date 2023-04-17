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ضمن منافسات كأس الملك

طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الاتحاد، مساء اليوم الاثنين، عن طرح تذاكر مباراة الاتحاد والهلال المقبلة، ضمن منافسات بطولة كأس الملك.

طرح تذاكر المباراة

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد والهلال، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الملك، وذلك على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

الاتحاد ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن تذاكر مباراة الاتحاد والهلال أصبحت متاحة للجماهير عبر موقع التذاكر الخاص بالنادي، وحفز الجماهير لشرائها.

وكان الاتحاد قد تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على الفيحاء بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بنتيجة 1/ 1، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعدما كسب الفتح بنتيجة 3/ 1.

نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

الاتحاد والهلال يسعيان للفوز

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة تألقه مع البرتغالي نونو سانتو هذا الموسم، والتأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب، فيما يسعى الهلال لمصالحة جماهيره بعد تذبذب النتائج، وتحقيق الفوز.

الهلال في دوري روشن السعودي
لاعبو الهلال – المصدر spl
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