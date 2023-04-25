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طرح ساعة ذكية منافسة لساعات سامسونج الذكية قريبًا

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
طرح ساعة ذكية منافسة لساعات سامسونج الذكية قريبًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت Amazfit عن ساعتها الذكية الجديدة التي ستطرحها قريبًا لتكون منافسًا قويًّا لساعات جالاكسي من سامسونج.

مميزات الساعة

وتتميز ساعة Gtr 4 limited edition الجديدة من Amazfit بهيكلها الأنيق التصميم المصنوع من الستينلس المقاوم للصدمات والصدأ والمقاوم للماء والغبار وفق معيار 5ATM، وواجهتيها المحميتين بزجاج مضاد للصدمات والخدوش، وفقًا لـ ixbit.

وحصلت الساعة على شاشة AMOLED مستديرة بمقاس 1.43 بوصة دقة عرضها (466/466) بيكسل، معدل سطوعها 326 شمعة/م تقريبًا، كما زوّدت الحافة الخارجية لهيكلها بزري تحكم أحدهما دوّار يمكن من خلاله التحكم بالتطبيقات على الشاشة.

وتتوافق الساعة مع الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد وiOS، كما جهّزت بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنيات لقياس عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميًّا.

وزودتها Amazfit بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنيات للاقتران مع الأجهزة الذكية عبر شبكات بلوتوث وWi-Fi، وبطارية بسعة 475 ميلي أمبير تكفيها لتعمل أسبوعين تقريبًا بالشحنة الواحدة.

 

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