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طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر.

وأوضحت “المرور” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سوف يستمر حتى غد الخميس الموافق 22 رمضان 13 أبريل الجاري.

ولفتت إلى أنه يمكن المشاركة في المزاد باتباع الخطوات التالية:

طريقة الوصول للخدمة

1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

2ـ اختيار المرور.

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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