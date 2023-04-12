طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر

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أعلنت المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر.
وأوضحت “المرور” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سوف يستمر حتى غد الخميس الموافق 22 رمضان 13 أبريل الجاري.
ولفتت إلى أنه يمكن المشاركة في المزاد باتباع الخطوات التالية:
1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.
2ـ اختيار المرور.
3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.