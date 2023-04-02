طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر

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ينطلق ،اليوم الأحد، مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني عبر منصة أبشر، والذي يتيح شراء اللوحات المميزة.
تمكّن منصة #أبشر المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور.
تعرف على آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكتروني
#المرور_السعودي pic.twitter.com/8L4xDXwUwg
— المرور السعودي (@eMoroor) April 2, 2023
وأوضحت المديرية العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد يستمر لمدة يومين حتى غد الاثنين الموافق 3 إبريل الجاري.
وأضافت في فيديو توعوي أن المنصة تمكّن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة إلى زيارة مقار الإدارة العامة للمرور، من خلال الخطوات التالية.
1ـ الدخول لمنصة أبشر
2ـ الضغط على أيقونة خدماتي.
3ـ اختيار خدمة المرور.
4 ـ الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
5ـ اختيار نوع لوحات المركبة.
6ـ تظهر اللوحات المتاحة للمزايدة عليها.