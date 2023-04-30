طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة وذلك عبر منصة أبشر.
وأوضحت المرور عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن المزاد سوف يستمر حتى يوم غد الاثنين الأول من شهر مايو.
وبينت الإدارة العامة للمرور طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.