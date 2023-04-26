طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.
وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 27 أبريل.
وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.