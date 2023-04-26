Icon

لحظة وصول سفير موريتانيا في السودان إلى جدة Icon مشهد عفوي لطفل لحظة نقل رعايا الدول لمقار إقامتهم Icon تفاصيل مثيرة لهروب سجناء كوبر السوداني Icon مصفاة أرامكو السعودية موبيل “سامرف” تعلن عن وظائف شاغرة Icon الجارديان تختار لقطة مجندة سعودية تحمل طفلاً كأفضل صورة Icon استمرار أمطار عسير حتى الـ 10 مساءً Icon طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر Icon تحايا وتصفيق للقوات السعودية من ركاب أكبر عملية إجلاء من السودان Icon العائدون لميناء جدة: عشنا لحظات رعب حقيقية في السودان Icon يد العطاء دائماً ممدودة لمساعدة الآخر.. هذا هو ديدن المملكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر لمدة يومين

طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ صباحاً
طرح مزاد اللوحات المميزة اليوم عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر.

وأوضحت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”،  أن المزاد ينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 27 أبريل.

وأشارت المرور إلى طريقة الوصول إلى الخدمة عن طريق 3 خطوات وهي:

طريقة الوصول للخدمة

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في مطارات جدة
وظائف

وظائف شاغرة في مطارات جدة

وظائف
صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو 23
مشاهير

صوت ياسمين عز الشتوي في برنامج ستوديو...

مشاهير
الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36 ألف ريال
السعودية اليوم

الإطاحة بمقيم سطا على منزل وسرق 36...

السعودية اليوم
الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة والعالم
السعودية اليوم

الحراك السعودي أحدث ضجيجاً كثيفاً في المنطقة...

السعودية اليوم
أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج
السعودية اليوم

أهم شروط المرحلة الثانية لأداء مناسك الحج

السعودية اليوم
تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا يضر!
السعودية اليوم

تناول 15 فنجانًا من القهوة يوميًا لا...

السعودية اليوم
حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب ضد البرازيل
الرياضة

حمدالله على دكة البدلاء في مباراة المغرب...

الرياضة
4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون على جائزة عطر الكلام الكبرى
السعودية اليوم

4 قراء من السعودية والمغرب وإيران يتنافسون...

السعودية اليوم