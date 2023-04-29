رباعية لـ الريال ضد ألميريا الهلال يتفوق على أوراوا بهدف في الشوط الأول السعودية تجلي رضيعة سودانية عمرها 15 يومًا من الخرطوم طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر غدًا سالم الدوسري يمنح الهلال التقدم ضد أوراوا مكافحة المخدرات تضبط 13 مليون قرص إمفيتامين وكميات من الشبو الوليد بن طلال يصل ملعب الملك فهد لدعم الهلال محمد الشلهوب لـ كأس دوري أبطال آسيا: خلك معنا لا تروح سودانيون يرحبون بشرطة الاحتياطي المركزي بعد انتشارها في الخرطوم الإطاحة بمواطنين لحيازتهما 50 ألف قرص من الإمفيتامين بالرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء هذه اللوحات.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق غدًا الأحد ويستمر حتى الاثنين الموافق 1 مايو.
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.
وفي وقت سابق، طرحت الإدارة العامة للمرور فئات جديدة من لوحات المركبات بحرف ورقم وحرفين ورقمين في خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.