طرح هاتف جديد منافس لـ هواوي بأسعار مقبولة

شرعت شركة Wiko في الترويج لهاتفها الجديد الذي سيطرح بأسعار مقبولة ليكون من بين أقوى المنافسين لهواتف هواوي التي تعمل مع شبكات 5G الحديثة.

مميزات عصرية

جاء جهاز Wiko Hi Enjoy 60 5 G بهيكل أنيق التصميم أبعاده (168.3/77.7/9) ملم، وزنه 199غ، وفقًا لـ 4pda.

وحصل على شاشة TFT LCD بمقاس 6.75 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، معدل سطوعها 260 شمعة/ م تقريبًا، ترددها 60 هيرتز.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6020، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 جيجا بايت، وذواكر داخلية 128/ 256 جيجا بايت.

كاميرا أساسية ثنائية

ويشتمل على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (48+2) ميجا بيكسل، فيها مستشعر متطور لتحديد عمق الصورة، وعلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وجهّزته Wiko بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، أما أسعار نسخه في الأسواق العالمية فستكون 203 و232 دولارًا.