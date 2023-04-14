طرح 8 فرص استئجارية عبر منصة انتفاع

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طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة “انتفاع”، ثماني فرص جديدة أمام ملاك العقارات، لتوفير عقارات مناسبة لاحتياج الجهات الحكومية، منها سبع فرص في العاصمة الرياض، وفرصة في محافظة جدة، وبمساحات مكتبية وشروط فنية متنوعة وفقًا لكل فرصة، وذلك تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار المادة الثامنة والتي نصت على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية “انتفاع” عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الفرص تخص الجهات الحكومية التالية: وزارة الاستثمار، هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، المركز العالمي للاستدامة السياحية بمحافظة الدرعية، الهيئة العامة للطرق، صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، المعهد الملكي للفنون التقليدية، رئاسة الحرس الملكي.
ولمزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم عليها، يرجى زيارة الصفحة الخاصة بالفرص الاستئجارية على موقع منصة انتفاع (اضغط هنا).