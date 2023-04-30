طرد سالم الدوسري يغضب الجماهير

أثار طرد سالم الدوسري خلال مباراة فريقه الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، غضب جماهير الأزرق التي طالبت اللاعب بالهدوء أكثر في المباريات الكبرى.

تعادل الهلال ضد أوراوا

ولعب الهلال ضد أوراوا بالأمس على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وتقدم سالم الدوسري في الشوط الأول، وسجل الفريق الياباني هدفًا بالشوط الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب، يوم السبت المقبل، على ملعب سايتاما 2002، ويحتاج الزعيم لتحقيق الفوز أو التعادل بنتيجة أكبر من 1\1، لحصد اللقب، أو التعادل بالنتيجة ذاتها وحسم الفائز بركلات الترجيح.

طرد سالم الدوسري

وتم طرد سالم الدوسري عند الدقيقة 86 من أحداث الشوط الثاني، بعد مخالفة مع اللاعب كين إيواو، ليُكمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الدقائق المتبقية بعشرة لاعبين، ويتأكد غيابه عن إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتفاعلت الجماهير مع طرد سالم الدوسري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعربت عن استيائها من تصرف اللاعب الهلالي، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة، وكان يجب ألا يتصرف كذلك، الأمر الذي سيعود بالضرر على الفريق.

وعلق الإعلامي الرياضي سلمان المطيويع على طرد سالم الدوسري، قائلًا: “كل ما قلنا نضج عاد للمربع الأول.. خذل الهلال والمدرج الكبير”، وكتب لاعب الهلال السابق، سلطان بن نصيب: “تصرف ينم عن اللامبالاة من اللاعب سالم الدوسري خذل فيه فريقه للأسف”.

وقال الناقد الرياضي تركي الغامدي: “دياز ضيّع المباراة على الهلال بالأسماء التي بدأ بها.. فوز كان في متناول اليد.. أوراوا فنيًا كان أقل من الهلال بمراحل ولو كان الهلال في يومه لحسمها من الذهاب.. سالم الدوسري أحرج نفسه وفريقه بتصرف لا يليق به (كرر طرده في اياب نهائي 2017)!!”.