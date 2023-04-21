طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر

قالت وزارة الصحة: إن التلبك المعوي هو اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب لا تستمر طويلًا ولا تسبب خطرًا.

ولفتت الوزارة عبر تويتر إلى أن التلبك المعوي خلال أيام العيد يحدث عادةً بسبب الإفراط في تناول الطعام، الإكثار من الشوكولاتة والكافيين، والاستلقاء مباشرة بعد الأكل.

أعراض التلبك المعوي

وبحسب ما ذكرت الوزارة، جاءت أعراض التلبك المعوي، كالتالي: الحرقة في المعدة، والشعور بمذاق مر وحار في الفم، والإمساك، والشعور بالغثيان، أو الامتلاء والانتفاخ، وألم في البطن، والتجشؤ والغازات أيضًا.

طرق الوقاية

كما نصحت الوزارة، بتجنب الإفراط في تناول الطعام، وتجنب الأطعمة الدهنية والحارة، والتقليل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية، وشددت على ضرورة الأكل بهدوء، والابتعاد عن التدخين، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، للوقاية من التلبك المعوي خلال أيام العيد.