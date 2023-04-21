خطوة جديدة من الاتحاد لضم ويلفريد زاها طرق الوقاية من التلبك المعوي خلال عيد الفطر بكين تسلم تايلاند سفينة إنزال عسكري متطورة بيونج يانج تواصل إجراءاتها للقضاء على التهديدات الأمريكية المتأهلون لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قانوني : تداخل كويلار مع رونالدو مخالفة لصالح الأخير تويتر تزيل العلامة الزرقاء من حساب عمرو دياب لعدم سداد الرسوم واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع البرهان 4 محطات تنقل المصلين إلى المسجد النبوي لأداء صلاة العيد 5 سجناء لبنانيين يفرون عبر حفرة حفروها لبيت مجاور
قالت وزارة الصحة: إن التلبك المعوي هو اضطرابات وتشنجات تصيب الجهاز الهضمي بعد الأكل أو الشرب لا تستمر طويلًا ولا تسبب خطرًا.
ولفتت الوزارة عبر تويتر إلى أن التلبك المعوي خلال أيام العيد يحدث عادةً بسبب الإفراط في تناول الطعام، الإكثار من الشوكولاتة والكافيين، والاستلقاء مباشرة بعد الأكل.
وبحسب ما ذكرت الوزارة، جاءت أعراض التلبك المعوي، كالتالي: الحرقة في المعدة، والشعور بمذاق مر وحار في الفم، والإمساك، والشعور بالغثيان، أو الامتلاء والانتفاخ، وألم في البطن، والتجشؤ والغازات أيضًا.
كما نصحت الوزارة، بتجنب الإفراط في تناول الطعام، وتجنب الأطعمة الدهنية والحارة، والتقليل من الكافيين والشوكولاتة والمشروبات الغازية، وشددت على ضرورة الأكل بهدوء، والابتعاد عن التدخين، وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الأكل، للوقاية من التلبك المعوي خلال أيام العيد.