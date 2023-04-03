طريف الأدنى حرارة بـ 9 مئوية ومكة المكرمة الأعلى

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ36 مئوية، فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ9 درجات مئوية.
وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسكي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 36 درجة مئوية، والمدينة المنورة وجازان والقنفذة 33 مئوية، وجدة وينبع 32 مئوية، والوجه والعلا 31 مئوية، وتبوك وبيشة 30 مئوية، ونجران وشرورة 29 مئوية، ووادي الدواسر 28 مئوية.
أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 9 درجات مئوية، وحائل وعرعر وسكاكا والصمان والدهناء والقريات ورفحا 10مئوية، والمجمعة وحفر الباطن 11مئوية، والرياض وأبها وتبوك وبريدة والباحة 12مئوية، والأحساء 13مئوية، والدمام والدوادمي والخرج والطائف 14مئوية.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران، كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات نجران، جازان وعسير، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير.