طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالسعودية اليوم

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سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.
وبلغت الدرجة المسجلة 8 درجات مئوية، كأقل ما تم تسجيله، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.