طريف تسجّل أدنى درجة حرارة بالسعودية اليوم

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، أدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وبلغت الدرجة المسجلة 8 درجات مئوية، كأقل ما تم تسجيله، بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.