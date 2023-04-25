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وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأرصاد

طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 11 مئوية ومكة المكرمة الأعلى

الثلاثاء ٢٥ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
طريف والقريات الأدنى حرارة بـ 11 مئوية ومكة المكرمة الأعلى
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ 39 درجة مئوية، فيما سجلت طريف والقريات أدنى درجة حرارة بـ 11 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، شرورة 37 مئوية، جازان والقنفدة 36 مئوية، جدة والأحساء ووادي الدواسر وينبع 35 مئوية، المدينة المنورة والدمام والخرج 34 مئوية، الرياض والصمان والعلا وحفر الباطن 33 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت كالتالي: طريف والقريات 11 درجة مئوية، أبها والباحة 14 مئوية، عرعر 15 مئوية، تبوك وحائل وبيشة 16 مئوية، سكاكا ورفحاء 17 مئوية، بريدة 18 مئوية، نجران والدوادمي 19 مئوية، وادي الدواسر والعلا والمجمعة 20 مئوية.

توقعات الطقس

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران , كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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