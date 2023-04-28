ترتيب دوري روشن .. الاتحاد يواصل صدارته والعدالة أكبر المستفيدين بيان مشترك للآلية الثلاثية والدول الرباعية بشأن تمديد وقف إطلاق النار في السودان السودان على أعتاب كارثة بيولوجية انهيار قدرة أمريكا التنافسية في مجال التكنولوجيا حساب الشباب بعد الخسارة أمام الاتحاد : هكذا خسرنا في جدة طريقة الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور تعادل مثير يحسم مباراة توتنهام ضد مان يونايتد فيديو يوثق سلاسة وسرعة إنهاء إجراءات الرعايا الهنديين في جدة حظر مصارعة الثيران للأقزام في إسبانيا طلال آل الشيخ: ضربة الجزاء الأولى لـ الاتحاد من وحي الخيال
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بشأن الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم الإعلان أمس عن الأهلية للدورة 17 من البرنامج، كما هو مقرر أن يعلن عنها يوم 27 من كل شهر ميلادي.
وذكر الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابعة للوزارة أن في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).
وبشأن دراسة الأهلية، قالت العناية بالمستفيدين: إن دراسة أهلية المستفيد في الضمان المطور تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.
ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.
وحول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، أكدت الوزارة في وقت سابق، أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام.
وتنص اللائحة على أنه “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار، أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”.