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يتم الإعلان عنها يوم 27 من كل شهر ميلادي

طريقة الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ صباحاً
طريقة الاعتراض على عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن آلية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية بشأن الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم الإعلان أمس عن الأهلية للدورة 17 من البرنامج، كما هو مقرر أن يعلن عنها يوم 27 من كل شهر ميلادي.

الاستعلام عن الأهلية

وذكر الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين التابعة للوزارة أن في حال تم التقديم على الضمان الاجتماعي المطور يمكن للمستفيد الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق من خلال أيقونة “برامج الدعم الخاصة بي” واختيار برنامج (الضمان الاجتماعي)، وذلك عبر الرابط (هنا).

دراسة الأهلية

وبشأن دراسة الأهلية، قالت العناية بالمستفيدين: إن دراسة أهلية المستفيد في الضمان المطور تتم بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة، ومطابقة تلك البيانات مع الجهات الأخرى.

ولفتت إلى أنه يتم الإعلان عن نتيجة الأهلية بتاريخ 27 من كل شهر ميلادي، وبعد ذلك يتم معرفة استحقاق العميل للدعم المالي.

تقديم الاعتراض

وحول الفترة المحددة لتقديم الاعتراض على استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، أكدت الوزارة في وقت سابق، أن المستحق للتظلم من القرارات الصادرة في شأن أهليته، يحق له تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار الوزارة، وفق المادة الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام.

وتنص اللائحة على أنه “يحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار، أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب”.

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