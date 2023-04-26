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قبل مواجهة أوراوا الياباني

طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023

الأربعاء ٢٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
طريق الهلال نحو نهائي دوري أبطال آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه القاري، وتحقيق الفوز على أوراوا ريد دايموندز الياباني، وحصد لقب دوري أبطال آسيا 2023.

نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم السبت المقبل، في العاصمة الرياض، على أن تُقام مواجهة الإياب في اليابان، يوم 6 مايو المقبل.

الهلال في دوري أبطال آسيا
لاعبو الزعيم – المصدر afc

مشوار الهلال بالبطولة

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، ونجح في تحقيق 4 انتصارات متتالية أمام الشارقة بنتيجة 2\1، الريان بثلاثية دون رد، والاستقلال الطاجيكي مرتين بنتيجة 1\0 و3\0.

وتعادل الزعيم أمام الشارقة بنتيجة 2\2، وخسر ضد الريان بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن الريان الذي حل وضيفًا.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وواصل الأزرق التألق في الأدوار الإقصائية، حيث نجح في تحقيق الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ16، قبل أن يتجاوز عقبة فولاد خوزستان الإيراني بهدف دون رد.

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأنظار في مواجهة الدحيل القطري بالدور نصف النهائي، حيث نجح في الفوز بنتيجة 7\0، سجلها؛ أوديون إيغالو سوبر هاتريك، وموسى ماريغا هدفين، سالم الدوسري هدف.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC
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