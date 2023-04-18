طفلة تخطف القلوب في المسجد الحرام بعد سكبها القهوة لرجال الأمن

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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بفيديو يظهر طفلة وهي تسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد الحرام، في مشهد خطف قلوب المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي.
حيث أظهر فيديو متداول، طفلة صغيرة تقوم بسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد الحرام، وسط إعجاب الكثيرين من تصرف الطفلة الصغيرة وما فعلته تجاه رجال الأمن
من جانبهم، أشاد رواد التواصل بتصرف الطفلة، لا سيما وأن الطفلة اختارت أن تسكب القهوة لرجال الأمن من المشاركين في التنظيم بالحرم، وما زالوا طلابًا.
ويؤدي المعتمرون شعائرهم الدينية، في أجواء إيمانية خاصة في أواخر شهر رمضان المبارك، وَسَط إجراءات تنظيمية منقطعة النظير، في ظل التعاون مع رجال أمن المسجد الحرام وكافة الجهات المشاركة، وما تقوم به الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من أسهم في انسيابية الحشود، وضمان سلامة وصحة قاصدي البيت الحرام.