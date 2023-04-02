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أصابتها رصاصة طائشة بالقرب من منزلها

طفلة تركض بالشارع ضحية حرب عصابات في ليفربول

الأحد ٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٠ مساءً
طفلة تركض بالشارع ضحية حرب عصابات في ليفربول
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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راحت طفلة بريطانية ضحية حرب عصابات بأحد شوارع مدينة ليفربول البريطانية، عندما نشب خلاف بين أفراد العصابة مما أدى إلى إطلاق النار في الشوارع المحيطة بمنزل الطفلة الصغيرة.

عادت جثة

وأصيبت الطفلة أوليفيا برات-كوربل برصاصة في صدرها عند مدخل منزلها في مدينة ليفربول في بريطانيا، أثناء مطاردة مسلح لشخص آخر حاول الاختباء داخل منزل الطفلة الصغيرة.

واقتحم جوزيف ني منزلها وهو يركض للنجاة بحياته من توماس كاشمان، مما أدى إلى مقتل الطفلة الصغيرة أوليفيا، بعدما اخترقت رصاصة أطلقها المسلح صدرها.

حرب عصابات

وقالت مصادر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، اليوم الأحد، أن المطاردة كانت بسبب خلاف بين أفراد عصابة متخصصة في تجارة كوكايين، حيث قام أحد أفراد العصابة بسرقة مليون جنيه إسترليني من العصابة ولاذ بالفرار بالقرب من منزل الضحية الصغيرة.

وأفادت مصادر للصحيفة بأن عناصر العصابة تمكنت من الفرار بعدما ارتكبوا جريمتهم المروعة داخل أحد أحياء ليفربول، والتي راحت ضحيتها الطفلة الصغيرة.

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