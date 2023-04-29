طفل إيراني يحيي رجال الأمن بقاعدة الملك عبدالله

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، طفلًا إيرانيًا يحيي رجال الأمن بالمصافحة لحظة وصوله إلى صالة الاستقبال بقاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة.

طفل إيراني يحيي رجال الأمن بالمصافحة لحظة وصوله إلى صالة الاستقبال بقاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة @Rayankhurmi pic.twitter.com/kiOQM3Q5zc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 29, 2023

ووصل منذ قليل، أول دفعة من رعايا إيران إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية.

وصول أول دفعة من رعايا #إيران إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/bGUKD4P8OI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 29, 2023

ترحيب حار

وعلى إثره، وصل القائم بأعمال السفارة الإيرانية حسن زرنكار إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من السودان، حيث صافح بحفاوة قائد المنطقة الغربية اللواء طيار أحمد الدبيس الذي استقبله بحرارة واحتضنه قائلًا له: “أهلًا وسهلًا.. حياك الله.. دي بلدكم”.

وصول القائم بأعمال السفارة الإيرانية "حسن زرنكار" إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة لاستقبال الرعايا الإيرانيين بعد وصولهم من #السودان@H_alsufayan pic.twitter.com/669VKjGdnF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 29, 2023

وأضاف “ساعة مباركة لما تيجون عندنا.. الله يحييكم.. أنتم أهلنا.. هذه توجيهات القيادة الاهتمام فيكم وتقديم كل الرعاية”.

ووصلت طائرة إيرانية إلى قاعدة الملك عبدالله بجدة لنقل رعايا إيرانيين أجلتهم سفينة سعودية من السودان.