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بعد وفاة العديد من أصدقائه

طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير

الإثنين ١٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٥ مساءً
طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، طفلًا سودانيًا وهو يجهش بالبكاء، مناشدًا الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم لليوم الثالث على التوالي.

بكاء بحرقة

وظهر الطفل وهو يبكي بحرقة ويقول “والله لا نريد للسودان دمارًا مثل هذا”، كاشفًا في الفيديو حجم الدمار الذي تعرض له المبنى الذي يقيم فيه، حيث لا يستطيع العودة لمنزله.

كما كشف عن تعرض أصدقائه للقتل والإصابات، مناشدًا وقف القتال.

اشتباكات ليلية

ووقعت اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تجدد للقتال لليوم الثالث على التوالي.

ودوت أصوات لطلقات الرصاص والقذائف من الأسلحة الثقيلة، دون وضوح الرؤية بشكل كامل مكان الحدث، ضمن تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.

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