مصير قوات الدعم السريع بعد قرار الجيش السوداني إلغاء الانتداب إليها وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سامرف طفل سوداني يجهش بحرقة : أوقفوا القتال والتدمير وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية خسارة 2008 تُحفز كريستيانو رونالدو لتجاوز الهلال 36 وظيفة شاغرة لدى مشروع القدية ريال مدريد يُحدد خليفة كريم بنزيما حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة مايو تباشير الربيع تظهر بين جبال الزيتة الشهيرة في تبوك انتعاش متاجر العود والعطور في الشرقية مع قرب العيد
وثق مقطع فيديو متداول، طفلًا سودانيًا وهو يجهش بالبكاء، مناشدًا الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم لليوم الثالث على التوالي.
"والله لا نريد للسودان دمار مثل هذا".. بدموع وحرقة.. طفل سوداني يناشد الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم لليوم الثالث على التوالي#السودان#العربية pic.twitter.com/IkCJosW7kV
— العربية (@AlArabiya) April 17, 2023
وظهر الطفل وهو يبكي بحرقة ويقول “والله لا نريد للسودان دمارًا مثل هذا”، كاشفًا في الفيديو حجم الدمار الذي تعرض له المبنى الذي يقيم فيه، حيث لا يستطيع العودة لمنزله.
كما كشف عن تعرض أصدقائه للقتل والإصابات، مناشدًا وقف القتال.
ووقعت اشتباكات ليلية في حي الامتداد جنوب الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في تجدد للقتال لليوم الثالث على التوالي.
ودوت أصوات لطلقات الرصاص والقذائف من الأسلحة الثقيلة، دون وضوح الرؤية بشكل كامل مكان الحدث، ضمن تواصل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى من البلاد.