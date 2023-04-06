طفل سوري من لاجئ لأصغر لاعب الشطرنج بمنتخب ألمانيا

لم يكد يتجاوز حسين بيسو الرابعة من عمره حين بدأ يطلب من والده أن يعلمه الشطرنج وهو يحوم حول الرقعة التي يلعب عليها أبوه في الأمسيات في الشرق الأوسط، حتى استجاب الوالد.

إتقان الحركات الأساسية

وبعد إتقان الحركات الأساسية، فاجأ بيسو سريعًا الجميع بموهبته.

وقال والده مصطفى بيسو (43 عامًا): “بدأ يصحح لنا ويخبرنا بما كان يجب فعله للفوز”.

وسيلعب بيسو، الذي يبلغ 11 عامًا حاليًّا، مع المنتخب الألماني للشطرنج في كأس أوروبا الوسطى المعروفة باسم كأس ميتروبا في كرواتيا في وقت لاحق من الشهر الجاري؛ مما يجعله أصغر لاعب ألماني في تاريخ اتحاد الشطرنج الألماني.

لاعب استثنائي

ويقول بيرند فولكر، مدرب منتخب الشباب القومي الألماني: إن بيسو لاعب استثنائي.

وأسهب قائلًا: “إنه سريع جدًّا في استيعاب مواقع (قطع) الشطرنج. هذا استثنائي حقًّا”.

وحين استقرت عائلة بيسو السورية في بلدة ليبشتات بغرب ألمانيا عام 2016 كلاجئين، كان أول ما فعله مصطفى هو شراء شطرنج والعثور على نادي شباب للشطرنج كي يلعب فيه ابنه في البلدة الصغيرة.