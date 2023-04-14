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في رحلة استغرقت 22 ساعة

طفل صيني قطع 130 كيلومترًا ليشكو والدته لجدته

الجمعة ١٤ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٨ صباحاً
طفل صيني قطع 130 كيلومترًا ليشكو والدته لجدته
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام صينية أن فتى يبلغ من العمر 11 عامًا، قطع مسافة 130 كيلومترًا على دراجته، في رحلة استغرقت 22 ساعة، قاصدًا الوصول إلى منزل جدته، ليشكو والدته، بعد احتدام الشجار بينهما.

تفاصيل الواقعة

وعُثر على الفتى مرهقًا للغاية على الطريق السريع في وقت مبكر من مساء يوم 2 إبريل الجاري، وكان قد أعد قبل انطلاقه في الرحلة زاده من خبز وماء، أحضرها من منزله، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست في هونغ كونغ.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، اعتمد الفتى في رحلته على اللوحات الإرشادية على الطرق، ولكنه أقر للشرطة بأنه اتخذ عدة منعطفات خاطئة، ما جعل الرحلة تستغرق ضعف المدة التي كان يتوقعها للوصول إلى وجهته، ومع ذلك، كان على بعد ساعة عن منزل جدته.

ركب دراجته 22 ساعة

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن المارة عثروا على الصبي وحيدًا مرهقًا في نفق على الطريق السريع، وقد تفاجأ ضباط الشرطة الذين جاؤوا لمساعدته، في اكتشاف أنه ركب دراجته لمدة 22 ساعة، بعد خروجه من منزله في هانغتشو في مقاطعة جيجيانغ، محاولًا الوصول إلى منزل جدته في مايجيانغ، في المقاطعة نفسها.

وتم نقل الصبي إلى أقرب مركز شرطة، حيث لم يتمكن من المشي بسبب الإرهاق الشديد، ثم نُقل لاحقًا إلى والديه وجدته، الذين أصيبوا بالصدمة، والارتياح لوجوده سالمًا معافى.

وقالت الشرطة: إن الفتى تنقل بالدراجة طوال الليل، بينما كان يأكل الخبز ويشرب الماء الذي أحضره من المنزل. وقد أعربت والدة الفتى عن اعتقادها بأن ما أصابه كانت مجرد نوبة غضب.

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