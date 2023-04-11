طفل مصري مذبوح في المقابر بسبب خلافات أسرية

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في اتهامها بذبح طفل شقيق زوجها وإلقاء جثته في المقابر بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة.

القصة الكاملة

وأفاد بلاغ لمركز شرطة المنيا بأنه تم العثور على طفل عمره عامين مذبوحًا في منطقة المقابر وفشل جهود إسعافه.

وتم تشكيل فريق أمني توصل إلى أن وراء ارتكاب الجريمة زوجة عم الطفل بسبب خلافات مع والدته.

القبض على المتهمة

وقبضت الشرطة على المتهمة التي اعترفت بأنها ارتكبت الجريمة انتقامًا من والدة الطفل التي تشاجرت معها قبل الجريمة بعدة أيام.

واعترفت المتهمة بأنها استغلت نوم الأسرة صباح يوم الجريمة، بينما كان الطفل يلهو أمام منزلها فاصطحبته للمقابر وذبحته وتركته غارقًا في دمائه.

وأفاد شهود عيان أن الطفل كان لا يزال حيًا وقت العثور عليه ولكنه توفي قبل وصوله للمستشفى.