طفل يلفت الأنظار بتوزيعه الحلوى في الحرم المكي

أظهر مقطع فيديو، طفلًا صغيرًا لفت الأنظار خلال توزيعه للحلوى على رواد الحرم المكي من المصلين والمعتمرين في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الطفل وهو مبتسم، فيما اصطف عدد من الرواد لمداعبته والحصول على قطع من الحلوى؛ احتفالًا بعيد الفطر.

وحرص البعض على التقاط الصور التذكارية التي توثق هذه اللحظات المبهجة مع الطفل.