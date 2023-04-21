خطيب المسجد النبوي عن صيام ست من شوال: أجر وثواب عظيم إمام المسجد الحرام في خطبة الجمعة: اهنأوا وابتهجوا بعيدكم الصين تطور سلاحًا سيبرانيًّا يسيطر على الأقمار الاصطناعية أمطار غزيرة وبرد على جازان حتى العاشرة طفل يلفت الأنظار بتوزيعه الحلوى في الحرم المكي عبدالعزيز بن سعود ينقل تهنئة القيادة لمنسوبي الداخلية بنجاح خطط موسم العمرة 6 نصائح للأطفال المصابين بالسكري خلال العيد رئاسة الحرمين تهنئ المصلين بعيد الفطر وتوزع عليهم الحلويات رصد هلال العيد يزين سماء السعودية اليوم خالد بن سلمان يستقبل قادة وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع
أظهر مقطع فيديو، طفلًا صغيرًا لفت الأنظار خلال توزيعه للحلوى على رواد الحرم المكي من المصلين والمعتمرين في أول أيام عيد الفطر المبارك.
شاهد.. طفل يلفت الأنظار في #الحرم_المكي أثناء توزيع الحلوى على المصلين والمعتمرين في أول أيام #عيد_الفطر #العربية_في_العيد
عبر : @oozlion777 pic.twitter.com/QfQWR7PDgI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 21, 2023
وبين الفيديو الذي نشرته قناة العربية، الطفل وهو مبتسم، فيما اصطف عدد من الرواد لمداعبته والحصول على قطع من الحلوى؛ احتفالًا بعيد الفطر.
وحرص البعض على التقاط الصور التذكارية التي توثق هذه اللحظات المبهجة مع الطفل.