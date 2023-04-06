طقس اليوم .. أمطار على 11 منطقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق. كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقتي الشرقية والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج,فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ، وحالة البحر خفيف الموج .