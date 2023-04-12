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تسهم في تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات

طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة

الأربعاء ١٢ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٨ مساءً
طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة
المواطن - فريق التحرير

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حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الموهوبين ٥٤٥ ميدالية في مسابقة “كانجارو موهبة 2023م” حيث حصل الطلاب والطالبات على ٩٨ ميدالية ذهبية و١٦٨ ميدالية فضية و٢٧٩ ميدالية برونزية.

تفوق وتميز بكافة المستويات

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات الموهوبين وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا الإنجاز مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع والتي أثمرت هذا التفوق والتميز وعلى كافة المستويات.

عدد المسجلين في المسابقة

وبلغ عدد المسجلين في المسابقة من طلاب وطالبات تعليم الرياض ١٠٧٩٨ طالباً وطالبةً.

يذكر أن مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات” تستهدف الطلاب والطالبات في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، وتسهم في تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية.

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