طلاب وطالبات تعليم الرياض يحققون 545 ميدالية في مسابقة كانجارو موهبة

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حقق طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الموهوبين ٥٤٥ ميدالية في مسابقة “كانجارو موهبة 2023م” حيث حصل الطلاب والطالبات على ٩٨ ميدالية ذهبية و١٦٨ ميدالية فضية و٢٧٩ ميدالية برونزية.
وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي الطلاب والطالبات الموهوبين وأولياء أمورهم ومعلميهم بهذا الإنجاز مشيداً بالجهود المبذولة من الجميع والتي أثمرت هذا التفوق والتميز وعلى كافة المستويات.
وبلغ عدد المسجلين في المسابقة من طلاب وطالبات تعليم الرياض ١٠٧٩٨ طالباً وطالبةً.
يذكر أن مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات” تستهدف الطلاب والطالبات في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، وتسهم في تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية، وربطها بحياتهم اليومية.