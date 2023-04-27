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طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: عشرة 12 سنة مش هينة

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٩ مساءً
طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل: عشرة 12 سنة مش هينة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن كل من الفنان المصري تامر حسني وزوجته المغربية بسمة بوسيل الطلاق رسمياً اليوم الخميس، وذلك بعد أشهر طويلة من الشائعات التي تناولت انفصالهما.

وكتب النجم الشاب عبر حسابه في “ستوري إنستغرام”، تعليقاً على منشور لزوجته اليوم “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد”.

كما أضاف: “وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم، سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله”.

بسمة نشرت خبر الطلاق

وكانت بسمة بوسيل أعلنت أولاً عبر حسابها في “إنستغرام” انفصالها عن والد أطفالها، وقالت “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب”.

يذكر أن شائعات الانفصال تلاحق الفنان تامر حسني وزوجته بسمة منذ فترة طويلة، خصوصاً بعد أن قامت الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بمفاجأة جمهورها بإعلان نبأ انفصالهما عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قبل أن يعودا لبعضهما مرة أخرى بعد توسط العديد من الأقارب، والأصدقاء، والفنانين.

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