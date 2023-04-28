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بعد خسارة الشباب ضد الاتحاد

طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
طلال آل الشيخ يُعيد تصريح حامد البلوي للأذهان
المواطن - فريق التحرير

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أعادت تصريحات المدير التنفيذي لنادي الشباب، طلال آل الشيخ للأذهان تصريحًا سابقًا للمدير التنفيذي السابق لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي.

فوز الاتحاد ضد الشباب

ولعب الاتحاد ضد الشباب بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بتحقيق العميد لفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف.

الاتحاد ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر spl

طلال آل الشيخ غاضب

وأبدى طلال آل الشيخ غضبه بعد المباراة، وقال: “ضربات الجزاء المحتسبة هي مهزلة، إذا هناك توجيه معين يا لجنة الحكام أو رغبة علمونا”.

وأضاف المدير التنفيذي لنادي الشباب، خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “كنا نريد أن نغتنم فرصتنا بشرف.. وأرون سالم بونبيدزا نفذ الركلة وهو غير مكلف… حكم المباراة عار على التحكيم”.

طلال آل الشيخ
آل الشيخ

الجماهير تتذكر حامد البلوي

وأثارت تصريحات طلال آل الشيخ حالة من الجدل، وتذكرت التصريح السابق لحامد البلوي في الموسم الماضي، حينما قال: “لم ولن نتحدث عن قرار مركز التحكيم احترامًا للمنظومة الرياضية السعودية”.

وواصل حامد البلوي تصريحاته بعد خسارة الاتحاد ضد الهلال بهدفين مقابل هدف فالموسم الماضي، قائلًا: “ليس عيبًا فالهلال استحق الثلاث نقاط والدوري كبير، والأيدي المرتشعة لا تصنع قرارًا”.

وتفاعلت الجماهير مع التصريحات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسم حامد البلوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة، وطالبت بمعاقبة طلال آل الشيخ بسبب حديثه بالأمس، والتي تسببت في حالة كبيرة من الجدل.

حامد البلوي
البلوي

 

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