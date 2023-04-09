Icon

طموح ولي العهد لجعل الرياض العاصمة الكبرى للشرق الأوسط Icon ضبط 46 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon مخالف يمني في قبضة الأمن لحيازته مواد مخدرة Icon إنقاذ معتمر آسيوي توقف قلبه في المسجد الحرام Icon الشيخ العيسى: مرتزقة الفكر والإعلام شوهوا الإبداع والحريات Icon سرقة متجر آبل عبر ثقب لحمام مجاور Icon تشكيل قمة ليفربول ضد أرسنال Icon قضية الوثائق المسربة تضع أمريكا في مأزق كبير مع الحلفاء Icon مشروع محمد بن سلمان يحفظ تاريخ مسجد السعيدان Icon الوحدة يبحث عن فوز غائب ضد الاتحاد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
ستصبح من بين أكبر 10 اقتصاديات في العالم

طموح ولي العهد لجعل الرياض العاصمة الكبرى للشرق الأوسط

الأحد ٩ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٩ مساءً
طموح ولي العهد لجعل الرياض العاصمة الكبرى للشرق الأوسط
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

تستهدف الإجراءات الجديدة التي تتخذها الرؤية الطموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى جذب الاستثمار الأجنبي والعمالة، عبر فتح البلاد أمام الأسواق والشركات العالمية.

الرياض عاصمة الشرق الأوسط

وأوضح تقرير صحيفة بلومبرج، اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات ستجعل الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030.

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى تصريحات وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، قال فيها إنه اعتبارًا من نهاية عام 2022، تقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقرها الرئيسي إلى الرياض، وأضاف: أن المدينة ستصبح العاصمة الكبرى للشرق الأوسط سياسياً واقتصادياً”.

ووعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.

لوائح جديدة

وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية الشهر الماضي،  إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.

وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.

تغييرات تشهدها المملكة

من جهته قال متين ميتشل، الذي يرأس شركة توظيف تنفيذية في المملكة منذ عام 1995، إنه تم الإعلان هذا العام عن مشاريع عقارية براقة ومستقبلية في الرياض مثل مكعب الرياض، والمعروف عنه أن سيكون أكبر داون تاون في العالم، وسيضم مساحات تجارية وسكنية وثقافية.

وأوضح تقرير بلومبرج أن المملكة تشهد تغييرًا كبيرًا، حيث انضمت النساء إلى القوى العاملة بأعداد كبيرة بعد إلغاء  قيود القيادة والسفر بالنسبة للمرأة، كما أنه سمح بتخفيف القواعد الاجتماعية على الجميع، في طفرة اجتماعية وثقافية تشهدها المملكة.

مركز عالمي للتجارة

وتعد المملكة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتل المركز الثامن عشر في ترتيب أكبر اقتصادات العالم. لذلك يأتي مخطط المقر الإقليمي ومبادرة استثمر في السعودية كجزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.

ومن المقرر أن تنفق الشركات السعودية الكبرى، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، وفقًا لـ الفايننشال تايمز.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام
السعودية اليوم

وزير الخارجية: راغبون في استضافة المؤتمر الدولي...

السعودية اليوم
الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب والجوارح
السعودية اليوم

الشيخ العيسى: التدين الحقيقي يشمل أعمال القلوب...

السعودية اليوم
السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى
السعودية اليوم

السعودية تدين وترفض اقتحام المستوطنين الإسرائيليين لباحات...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني
وظائف

وظائف شاغرة بمركز التعليم الإلكتروني

وظائف
طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ 8 سنوات
السعودية اليوم

طاهٍ يتطوع لإفطار الصائمين في الرس منذ...

السعودية اليوم
تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر منصة مدرستي
السعودية اليوم

تعليم جدة: الدراسة عن بُعد غدًا عبر...

السعودية اليوم
مكملات زيت السمك تحمي من العمى
صحة وطب‎

مكملات زيت السمك تحمي من العمى

صحة وطب‎
رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد
مشاهير

رامز جلال يكشف عن اسم برنامجه الجديد

مشاهير