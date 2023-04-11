طوارئ الشمالية تتأهب لمواجهة الحالة المطرية

أعلنت أمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، عن انتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع، لمواجهة آثار الحالة المطرية التي تتعرض لها المنطقة حاليًا.

وذكرت أمانة الشمالية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن فرق الطوارئ رفعت درجة الجاهزية ومستوى الاستعداد للحالة المطرية، عبر انتشار الفرق والمعدات بالشوارع والميادين، للتأكد من جريان مياه الأمطار خلال المناهل وفتحات تصريف المياه، مع متابعة تحذيرات وتنبيهات المركز الوطني للأرصاد.

توقعات الطقس

وفي وقت سابق من اليوم ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف.