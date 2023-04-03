طوارئ في الإكوادور لمواجهة عصابات المخدرات

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، في خطابه مساء السبت، أن قرار إعلان السلطات دخل حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخريين بسبب تبعات تهريب المخدرات والجريمة.

حالة الطوارئ

وبحسب الرئيس الأكوادوري، تشمل المنطقة المُعلن بها حالة الطوارئ مدينة غواياكيل وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون والمقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس.

ولم يحدد لاسو مدة حالة الطوارئ التي دخلت حيز التنفيذ الأحد وتقضي بحظر تجول بين السادسة والعاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش.

عدو مشترك

وأفاد لاسو، بأن الإكوادور لديها عدو مشترك هو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة، وأعلنت حالة الطوارئ في غواياكيل 3 مرات في 2022.

وفي 2022، تجاوزت كميات المخدرات التي ضبطت 200 طن، وأعلنت الحكومة الأكوادورية الحرب على المهربين الذين يدافعون بشدة عن طرق المخدرات.