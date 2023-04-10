مشروع محمد بن سلمان يحيي تراث مسجد أبو عنبة طويق يعكس همة السعوديين العالية ويسلط الضوء على الإنجازات الدفاع المدني يحذر 6 مناطق من أمطار غزيرة لحظة إطلاق مسلح النار في بنك بأمريكا ووقوع إصابات مدينة محمد بن سلمان تطلق أول مجموعة من المباني المكتبية إيلون ماسك يغطي حرف W في تويتر الشيخ الشثري يوضح حكم قراءة أجزاء متفرقة من القرآن في التراويح 13 شركة مؤهلة لمنافسة رخص الكشف لموقعي محدد والردينية التعدينيين زخات البرَد تزين قرى النماص بالأبيض رئيس غينيا بيساو يزور المسجد النبوي
نجح برنامج طويق في عكس همة السعوديين العالية للعالم عبر شاشة القناة “السعودية”، ليوضح مدى ريادة المملكة في مختلف المجالات، متفوقة على دول كانت في القمة، حيث لا يزال السعي حثيثًا لتعتلي السعودية القمة منفردة، وتغرد خارج السرب بأفكار خلاقة وأعمال تؤكد جدارتها، وتبوأها مكانة رفيعة.
والبرنامج الذي جاء بفكرة مختلفة، سلط الضوء على تقدم المملكة الملحوظ على بعض دول العالم في مجالات مختلفة، وكيف أصبحت نموذجًا عالميًا يحتذى به، على كافة المستويات الاقتصادية والسياحية والثقافية وغيرها، مع سعي حثيث لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 التي ستنقل المملكة إلى مستوى غير مسبوق من التميز.
وأفلح مقدم البرنامج محمد بن نحيت، في التحدي خلال شهر رمضان الحالي، راصدًا ريادة المملكة عبر برنامج “طويق”، الذي جذب المشاهدين بكثافة، لنسبة لتميزه وعكس التميز السعودي للخارج، ليؤكد أن القناة السعودية تهدف دومًا من خلال برامجها لعكس الأنشطة الإيجابية للمملكة، وخطوات التطور التي تشهدها من عام لآخر.
ويأتي برنامج “طويق” ضمن دورة برامجية متنوعة، أعلنتها هيئة الإذاعة والتلفزيون قبل حلول الشهر الفضيل، حيث تناول البرنامج إنجازات ونجاحات السعودية خلال الأعوام الماضية، ورصد -حتى الآن- تقدمها الملحوظ على كثيرٍ من دول العالم في مجالات وقطاعات مختلفة، ما حقق لها الريادة، وجعلها نموذجًا عالميًا، يحتذى به، كما تستعرض حلقات البرنامج أرقامًا متعددة تبرز المكانة التي استطاعت السعودية أن تحتلها بين دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجالات التعليم، التقنية، الطاقة، الصناعة، الأمن السيبراني، والسياحة، والترفيه، والرياضة.