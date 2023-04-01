يحلق طيران رئاسة أمن الدولة كل يوم مع شروق السماء في سماء الحرم المكي لخدمة ضيوف الرحمن.

فيديو | طيران رئاسة أمن الدولة يحلق في سماء #الحرم_المكي لخدمة ضيوف الرحمن#الإخبارية pic.twitter.com/0OciKnCjUx — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023

خدمة ضيوف الرحمن

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، تحليق طيران رئاسة أمن الدولة في سماء الحرم المكي بعيون ساهرة ونفوس عامرة، ومع دخول وقت المغرب يواصلون التحليق لمتابعة ضيوف الرحمن.

من علو 1000 متر

وفي وقت سابق، وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” بمنطقة مكة المكرمة من الجو ما يعيشه ضيوف الرحمن من المصلين والمعتمرين والزوار في ساحات المسجد الحرام من راحة واطمئنان وهم يؤدون شعائرهم بكل خشوع وسكينة.

ومن علو 1000 متر تنوعت لقطات مصوري ” واس ” التي أبرزت بأبعاد مختلفة انسيابية تدفق قاصدي بيت الله الحرام، وتنقلاتهم بين ساحات وأروقة وأدوار المسجد الحرام، والتوسعات الكبيرة والجبارة التي نفذتها وتنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين في المسجد الحرام.