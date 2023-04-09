طيران ناس يتسلم الطائرة الثالثة A330 قبيل موسم الحج

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استلام طائرة ثالثة من طراز إيرباص A330 عريض البدن لتعزيز قدرات أسطوله مع اقتراب موسم الحج للعام الحالي.

يأتي انضمام طائرة عريضة البدن إلى أسطول طيران ناس بعد وصولها إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يوم الخميس في إطار جهود الشركة لتوسيع عملياتها ومضاعفة حجم أسطولها لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وزوار المملكة.

تشغيل طائرتين

وكان الناقل الجوي السعودي بدأ بالفعل تشغيل طائرتين من طراز إيرباص A330، بعد استلامهما في ديسمبر الماضي، ما أدى إلى تعزيز القدرة التشغيلية وزيادة عدد الركاب على وجهات جديدة متوسطة إلى طويلة المدى، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030.